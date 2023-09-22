В России стартовала первая грантовая программа исследований для коренных жителей Ямала

«РН-Пурнефтегаз», который входит в нефтегазодобывающий комплекс Роснефти, подвел итоги первого конкурса грантов в поддержку научно-практических, прикладных, образовательных и исследовательских проектов, направленных на решение социальных вопросов коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в Пуровском районе. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что грантовая программа «РН-Пурнефтегаза» будет способствовать сохранению традиционного уклада и уникальной культуры коренных северян.

Так, первый грант поддержит проект сельскохозяйственной общины «Харампуровская», в которой трудятся лесные ненцы, проживающие в национальной деревне Харампур.

«В рамках проекта до конца года рыбоводным хозяйствам будет поставлено оборудование для искусственного разведения ценных промысловых видов рыбы – радужной форели, муксуна, чира, нельмы, сырка. Проект позволит сохранить биологическое и видовое разнообразие, а также восполнить в водоемах Пур-Тазовского речного бассейна ценные породы лососевых и сиговых рыб, занимающих ведущее место в хозяйственном укладе лесных ненцев», — говорится в сообщении.

Другой грант выиграла администрация Пуровского района по поддержке развития кочевого образования. Его целью является научное исследование по вопросам обучения дошкольников, проживающих в стойбищах.

«На Ямале развивается практика подготовки к школе детей непосредственно в местах проживания и хозяйствования семей - в кочевых детских садах. На сегодняшний день в тундре проживают около тысячи детей в возрасте до семи лет, которым необходимо организовать дошкольное обучение непосредственно в стойбищах. Проект позволит учесть всех детей тундровиков - кочевников и подобрать новые формы и методы для организации дошкольного образования», — говорится в сообщении.

Напомним, сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера является одним из значимых направлений социальной политики «Роснефти». При поддержке нефтяников улучшаются условия жизни и быта многих семей КМНС, проживающих на территориях производственной деятельности компании.