Кабмин сообщил об отсутствии дефицита топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний, где было заявлено, что дефицит топлива в России отсутствует. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

«Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах», — уточнили в сообщении.

По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК филиала РЭА Минэнерго, совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 млн тонн: 1,9 млн тонн бензина и 2,95 млн тонн дизеля.

На совещании обратили внимание на уменьшение стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на основные виды нефтепродуктов. Так, цены на бензин Аи-92 упали более чем на 20%, на Аи-95 — на 22%.

22 сентября стало известно, что стоимость топлива на бирже снизилась более чем на 10% после введения правительством РФ ограничений на его экспорт.

Ранее глава «Газпром нефти» Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.