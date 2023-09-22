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Минфин выступил с предложением изменить способ расчета доходов РФ от нефти

Силуанов предложил вернуть бюджетное правило с ценой на нефть в $60 за баррель

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Минфин России предлагает в 2024 году ввернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены сырья. Об этом на заседании правительства РФ заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что в 2023 году в России рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году лучше вернуться к обычным параметрам. Силуанов напомнил базовую цену на нефть: $60 за баррель.

20 сентября стало известно, что в правительстве ожидают снижение объемов нефтедобычи в РФ. Вице премьер-министр России Александр Новак заявил, что в 2023 году прогнозируют сокращение добычи до 527 млн т. В 2023 году уровень нефтедобычи составил 535 млн т, что на 2% выше, чем в 2021 году. Снижение прогнозируемых показателей связывают с решениями ОПЕК+.

Ранее JPMorgan прогнозировала рост цен на нефть до $120 за баррель.

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