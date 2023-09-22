Стало известно, что самое важное для россиян при выборе банковской карты

Подавляющее большинство — 85% — россиян считают ключевым критерием при выборе дебетовой карты для ежедневных покупок наличие кешбэка в подходящих категориях. За год их доля выросла на 15%. Это следует из cовместного опроса Почта Банка и финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Более 90% респондентов хотят получать кешбэк рублями, а не бонусами и скидками. 40% участников опроса регулярно используют две карты с кешбэком, 38% — одну, более 12% — три карты, 10% — более трех карт.

При этом 35% опрошенных получают в среднем до 1 тыс. рублей кешбэка в месяц, 30% — до 500 рублей, 20% — до 2 тыс. рублей, 15% — более 2 тыс. рублей.

Самыми востребованными категориями для получения кешбэка участники опроса назвали (в порядке приоритетности): супермаркеты, одежда/обувь, рестораны/фастфуд, красота, транспорт.

«Люди привыкли и хотят получать не бонусы, скидки и льготы, а живые деньги здесь и сейчас», — отметил член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.

Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак предположил, что в ближайшие пару лет банки отойдут от привычной системы начисления бонусов в сторону более персонализированных предложений, которые позволят клиенту сосредоточить внимание на одной «самой выгодной» карте. При этом география регионов, где люди активно пользуются кешбэком, тоже расширится благодаря диджитализации и усилению цифрового влияния на повседневную жизнь, добавил он.

В исследовании приняли участие около 2 тыс. человек в возрасте 18-65 лет из разных регионов России.

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