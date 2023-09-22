Россияне не испытывают проблем из-за ухода международных брендов

Почти половина россиян — 44% — не испытывают проблем из-за ухода международных брендов из страны. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Из тех, кто не испытывает трудностей на фоне ухода иностранных компаний, 27% сообщили, что ассортимент нужных им товаров существенно не изменился. Еще 17% заявили, что перешли на товары российского производства и удовлетворены их качеством. При этом 33% респондентов пожаловались на повышение цен — нужные товары подорожали настолько, что их затруднительно покупать. 23% отметили, что часть интересующих товаров исчезла из продажи, и альтернативы пока не появилось.

«Массовый уход зарубежных компаний с российского рынка оказался не таким уж и массовым. К началу этого года из России ушли менее 10% иностранных компаний. При этом освобожденные ниши не остались пустовать — на смену ушедшим брендам пришли бренды из дружественных стран. Кроме того, активизировались российские производители, которые прежде не могли развернуться из-за конкуренции», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эксперт уточнил, что россияне лишь частично снизили потребление. Об этом говорит спрос граждан на кредиты, объяснил он.

«Если в направлении потребительских кредитов наблюдается охлаждение порядка 20%, то, например, спрос на автокредиты за этот год практически не снижался. Получается, автомобильный рынок не опустел, несмотря на уход большинства европейских и японских производителей», — сказал Баджурак.

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил, что этап восстановления российской экономики завершился, она смогла выдержать беспрецедентное санкционное давление.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что одежда из Ирана и стран СНГ устраивает 60% россиян.