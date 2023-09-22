На Украине сотни населенных пунктов оказались без света

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в Telegram-канале, что из-за боевых действий в 411 населенных пунктах отсутствует энергоснабжение.

«Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 411 населенных пунктов», — говорится в сообщении компании.

Также в «Укрэнерго» добавили, что в пятницу, 22 сентября, производится импорт электроэнергии из Словакии, экспортируется она туда же и еще в Молдавию.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обязала компанию «Укрэнерго» предоставить расчет импортированной ранее «супердорогой» электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой «помощи» при имеющихся возможностях ТЭС.

Также стало известно, что украинские региональные власти и энергокомпании занимаются разработкой графиков отключений электричества, их станут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы.

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