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Минэнерго прогнозирует снижение цен на топливо

Минэнерго ожидает спад цен на топливо как в опте, так и у независимых АЗС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов на заседании Совета Федерации сообщил, что Министерство энергетики ждет, что в ближайшее время произойдет повсеместное снижение цен на бензин и дизель в России.

«Мы уже несколько дней наблюдаем снижение цен, думаем, что эта динамика продолжится», — сказал он.

Рубцов добавил, что в ближайшее время будет наблюдаться снижение как оптовых цен в крупном опте, так и в мелком опыте, а соответственно стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте. По его словам, это позволит независимым заправщикам снизить цены.

В сентябре в центральных регионах России образовался дефицит дизельного топлива, сообщалось о его отсутствии на многих заправках в Липецке, Туле и других областях.

Позже все АЗС в Москве повысили цены на дизельное топливо.

Ранее Минэнерго объяснило перебои с топливом на юге РФ.

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