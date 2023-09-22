Минэнерго прогнозирует снижение цен на топливо

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов на заседании Совета Федерации сообщил, что Министерство энергетики ждет, что в ближайшее время произойдет повсеместное снижение цен на бензин и дизель в России.

«Мы уже несколько дней наблюдаем снижение цен, думаем, что эта динамика продолжится», — сказал он.

Рубцов добавил, что в ближайшее время будет наблюдаться снижение как оптовых цен в крупном опте, так и в мелком опыте, а соответственно стабилизацию и достаточную доходность в розничном сегменте. По его словам, это позволит независимым заправщикам снизить цены.

В сентябре в центральных регионах России образовался дефицит дизельного топлива, сообщалось о его отсутствии на многих заправках в Липецке, Туле и других областях.

Позже все АЗС в Москве повысили цены на дизельное топливо.

Ранее Минэнерго объяснило перебои с топливом на юге РФ.