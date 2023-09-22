Стали известны сроки и темы ближайших переговоров Эрдогана с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести в ближайшие дни телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в которых планирует обсудить зерновую сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Накануне Эрдоган рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой вопрос возобновления зерновой сделки. Он выразил надежду, что вероятность возобновления работы продовольственного коридора все еще сохраняется.

«Мы рассчитываем на то, что разговор состоится в ближайшие дни», — ответил источник на вопрос о том, когда могут состояться переговоры лидеров двух стран.

Помимо этого, продолжил он, стороны могут обсудить «предложенный Россией проект «газового хаба» и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки».

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.