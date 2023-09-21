В России введут гибкие экспортные пошлины для защиты внутреннего рынка

С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка, введенные правительством РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная мера будет действовать до конца 2024 года. Соответствующее постановление уже подписано.

Размер гибких экспортных пошлин составит от 0 до 7% для большинства товаров, а для удобрений — до 10%. Их уровень будет зависеть от курса рубля.

Как указали в правительстве, ведение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля поможет бороться с необоснованным повышением цен.

20 сентября газета «Известия» писала, что российское правительство и профильные ведомства рассматривают возможность введения нового, с увязкой курса рубля к доллару США, временного механизма расчета экспортных пошлин.

Отмечалось, что в отношении ряда товаров пошлины вводиться не будут. В частности, это касается товаров с высокой импортной составляющей, таких как чай, кофе, фармацевтическая продукция, а также товаров, требующих проведения большого количества операций на средне- или высокотехнологичных производствах, например, продукции микроэлектроники или станкостроения, а также готовой продукции металлургии.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.