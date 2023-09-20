В России обсуждают введение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля

Российское правительство и профильные ведомства рассматривают возможность введения нового, с увязкой курса рубля к доллару США, временного механизма расчета экспортных пошлин. Об этом сообщает газета «Известия».

Подобный механизм может быть введен из-за снижения курса рубля к доллару на фоне роста роста прибылей поставщиков. Предполагается, что временная мера заработает с 1 октября нынешнего года.

По данным источников газеты, при этом ставка сбора составит в зависимости от курса российского рубля от 4 до 7% . При курсе 80 рублей за один американский доллар и ниже ставка будет обнуляться.

В отношении ряда товаров пошлины вводиться не будут. В частности, это касается товаров с высокой импортной составляющей, таких как чай, кофе, фармацевтическая продукция, а также товаров, требующих проведения большого количества операций на средне- или высокотехнологичных производствах, например, продукции микроэлектроники или станкостроения, а также готовой продукции металлургии.

Сейчас, отмечает издание, экспортные пошлины действуют на поставки зерна, леса, лома черных металлов, нефти. Они являются фиксированными и не привязанными к курсу рубля. В настоящее время обсуждается введение пошлин на обширный круг товаров, которые экспортируются без этого сбора. В частности, речь идет о драгоценных камнях и драгоценных металлах, рыбопродуктах.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство намерено сбалансировать цены на оптовом топливном рынке.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.