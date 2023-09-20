Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России обсуждают введение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля

«Известия»: в России могут ввести привязанные к курсу рубля экспортные пошлины

close
100%
РИА Новости

Российское правительство и профильные ведомства рассматривают возможность введения нового, с увязкой курса рубля к доллару США, временного механизма расчета экспортных пошлин. Об этом сообщает газета «Известия».

Подобный механизм может быть введен из-за снижения курса рубля к доллару на фоне роста роста прибылей поставщиков. Предполагается, что временная мера заработает с 1 октября нынешнего года.

По данным источников газеты, при этом ставка сбора составит в зависимости от курса российского рубля от 4 до 7% . При курсе 80 рублей за один американский доллар и ниже ставка будет обнуляться.

В отношении ряда товаров пошлины вводиться не будут. В частности, это касается товаров с высокой импортной составляющей, таких как чай, кофе, фармацевтическая продукция, а также товаров, требующих проведения большого количества операций на средне- или высокотехнологичных производствах, например, продукции микроэлектроники или станкостроения, а также готовой продукции металлургии.

Сейчас, отмечает издание, экспортные пошлины действуют на поставки зерна, леса, лома черных металлов, нефти. Они являются фиксированными и не привязанными к курсу рубля. В настоящее время обсуждается введение пошлин на обширный круг товаров, которые экспортируются без этого сбора. В частности, речь идет о драгоценных камнях и драгоценных металлах, рыбопродуктах.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство намерено сбалансировать цены на оптовом топливном рынке.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях