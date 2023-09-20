Премьер Польши пригрозил Украине новыми мерами в рамках продуктового эмбарго

Варшава применит новые меры в рамках продуктового эмбарго в случае продолжения эскалации Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство РАР.

«Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны», — сказал он.

Польский премьер также заверил, что введенное эмбарго будет действовать и дальше.

18 сентября Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

На следующий день министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявлял, что иск Украины во Всемирную торговую организацию по поводу зерна, вероятно, не имеет правовой основы.

20 сентября Моравецкий также говорил о возможности расширить список запрещенных украинских товаров в том случае, если Киев продолжит накалять аграрный конфликт.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.