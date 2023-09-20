Сбербанк откроет переводы в адрес физлиц в Китае

Сбербанк планирует в ближайшее время запустить услугу переводов в адрес физических лиц в Китае в рублях. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель банка.

По его словам, переводы будут осуществляться на карты китайских банков. Комиссия составит 1% от суммы, минимальная сумма перевода — 3,5 тыс. рублей. В банке отметили растущий интерес клиентов к финансовым операциям с Китаем на фоне развития деловых связей и туристического интереса.

«Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована», — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

В начале сентября заместитель председателя правления Сбербанка России Анатолий Попов рассказал, что Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом и поддерживает как китайские компании, локализованные в РФ, так и российские бизнес-проекты с Китаем.

Ранее стало известно, что кредитный портфель Сбера в юанях с начала 2022 года вырос почти в тысячу раз.