В России анонсировали переориентацию поставок зерна с Запада в Азию

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2023 году Россия продолжит переориентацию поставок зерна с Запада на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом пишет ТАСС.

Среди перспективных направлений экспорта российских зерновых названы Китай и Индия.

До этого Новак заявил, что в 2023 году в правительстве прогнозируют некоторое снижение добычи нефти по сравнению с 2022 годом — до 527 млн т.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.