Экономист объяснил причины повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

Повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 20% призвано защитить банки от риска невозврата кредитов. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» экономист Алексей Зубец.

По его словам, такой шаг ЦБ подстегнул спрос на недвижимость, так как люди стремились успеть взять кредит по старым правилам. «Это как раз для того, чтобы защитить банки от наплыва не вполне платежеспособных клиентов», — заявил Зубец в эфире.

При этом экономист отметил, что некоторые берут дополнительные кредиты на первоначальный взнос по ипотеке. Это может привести к проблемам с выплатой основного ипотечного кредита, предупредил он.

Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах строительного блока продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. По словам чиновника, делается это для того, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия. «Конечно, мы это будем продлевать», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее стало известно, что происходило со спросом на ипотеку в начале сентября.