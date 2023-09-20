Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго готово к радикальным шагам для стабилизации цен на топливо в РФ

Минэнерго намерено радикально пресечь «серый экспорт» нефтепродуктов из РФ

close
100%
«Газета.Ru»

Министерство энергетики России намерено в ближайшее время принять ряд жестких мер по борьбе с незаконным вывозом топлива за рубеж. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, уже в ближайшие дни правительство РФ примет меры, которые позволят закрыть каналы «серого экспорта» независимо от разницы в ценах на внутреннем и внешнем рынках. «Над этим сейчас идет работа, мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги, они сейчас находятся в правительстве уже, для того, чтобы эту возможность прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал», — уточнил Сорокин.

Представитель ведомства подчеркнул, что готовятся системные решения, направленные на предотвращение подобных схем в дальнейшем.

В начале сентября Минэнерго уже раскрывало свои планы по взятию цен на топливо в РФ под контроль.

Ранее Минэнерго обещало заняться снижением цен на топливо в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях