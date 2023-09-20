Минэнерго готово к радикальным шагам для стабилизации цен на топливо в РФ

Министерство энергетики России намерено в ближайшее время принять ряд жестких мер по борьбе с незаконным вывозом топлива за рубеж. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, уже в ближайшие дни правительство РФ примет меры, которые позволят закрыть каналы «серого экспорта» независимо от разницы в ценах на внутреннем и внешнем рынках. «Над этим сейчас идет работа, мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги, они сейчас находятся в правительстве уже, для того, чтобы эту возможность прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал», — уточнил Сорокин.

Представитель ведомства подчеркнул, что готовятся системные решения, направленные на предотвращение подобных схем в дальнейшем.

В начале сентября Минэнерго уже раскрывало свои планы по взятию цен на топливо в РФ под контроль.

Ранее Минэнерго обещало заняться снижением цен на топливо в России.