В России зафиксировали сотни случаев необоснованного взлета цены акций

В 2023 году были сотни случаев, когда цены на акции в России взлетали на десятки процентов без каких-либо попутных корпоративных новостей или общерыночного позитива. Это происходило почти каждый торговый день, рассказал «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, комментируя введение дополнительных мер по сглаживанию ценовых колебаний на рынке Центробанком РФ и Мосбиржей.

«Это был необоснованный взлет. Было много компаний, оборот торгов по которым мог в течение сессии превосходить ее капитализацию. Часто акции из третьего эшелона по объемам превосходили традиционных лидеров — «Сбера» и «Газпрома. Возможно, принятые меры могут сбить частоту таких фундаментально неоправданных спекулятивных движений», — уточнил эксперт.

Также важно, что в последние дни сильно выросшие акции из третьего эшелона выглядят гораздо слабее рынка в моменты, когда на нем начинается коррекция, сказал Карпунин.

Во вторник при снижении индекса Мосбиржи на 2,5% 84 акции из эшелонов потеряли свыше 50%, добавил он.

«Пока рынок непрерывно рос восемь месяцев подряд, этот момент, возможно, многими не учитывался. Риски из-за более низкой ликвидности повышены», — подытожил эксперт.

В среду ЦБ и Мосбиржа объявили о мерах по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Например, Банк России собирается расценивать организацию схем, которые направлены на формирование нерыночного ценообразования, как манипулирование рынком, и ограничивать биржевые операции как участникам торгов, так и их клиентам, при установлении вины.

Ранее Мосбиржа провела дискретный аукцион по 53 акциям российских компаний.