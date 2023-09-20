АЛРОСА временно прекратит поставки алмазов в Индию

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА временно прекратит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре. Такое решение было принято по просьбе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

Как сообщается, индийский регулятор обратился с запросом на фоне опасений снижения спроса на алмазы на мировых рынках. Это приводит к перебоям в работе гранильных фабрик. Аналогичная просьба поступала от Индии в 2020 году во время пандемии. Но тогда она была адресована местным компаниям с призывом не закупать алмазное сырье, отмечает «Коммерсантъ».

Индия является крупнейшим потребителем российских алмазов. Объем экспорта оценивается примерно в $4 млрд в год.

В середине сентября стало известно о планах Запада наложить эмбарго на поставку алмазов из России.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков.