Власти заявили о продлении программы семейной ипотеки в России

Строительный блок в правительстве России собирается предлагать продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме экономического фактора, здесь есть главный социальный фактор: что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать», — подчеркнул вице-премьер.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказывала «Газете.Ru», что предельная ставка по семейной ипотеке составляет 6%. После повышения ключевой ставки она осталась неизменной, уточнила она.

Программа семейной ипотеки работает в России с 2018 года. Она позволяет россиянам получить кредит на жилье по сниженной ставке. По оценкам оператора программы «Дом.РФ», в этом и следующем годах программой воспользуются около 240 тыс. семей. За все время реализации ее использовали уже более 400 тыс. семей. Оформить такой кредит можно не только родителям с одним ребенком и более, родившимися после 1 января 2018 года, но и семьям, где как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет. Максимальная сумма займа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по ставке 6% достигает 12 млн рублей, а в других регионах — до 6 млн. Если нужна большая сумма, можно взять кредит на 30 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 15 млн рублей в других регионах. Но кредит свыше льготного лимита выдается по рыночной ставке.

Семейная ипотека стала самой востребованной у россиян льготной программой на рынке жилищного кредитования, сообщал «Дом.РФ» в мае.

Ранее правительство РФ резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ.