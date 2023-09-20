Стала известна цена самой дешевой квартиры в Новой Москве

Самая дешевая квартира в новостройке Новой Москвы стоит 4,3 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон».

По такой цене можно купить студию без отделки в поселении Филимоновское. Ее площадь составляет 20,9 квадратного метра. Дом, в котором располагается квартира, еще не сдан. Отмечается, что срок сдачи проекта — четвертый квартал следующего года.

По данным аналитиков, самая дорогая квартира стоит 48,4 млн рублей.

«Это четырехкомнатная квартира евроформата без отделки площадью 135,5 кв. м во введенном доме в поселении Десеновское», — уточнили специалисты.

Наименьшая цена за двухэтажную квартиру в новостройках Москвы в сентябре составила 17,7 млн рублей, приводила данные компания «Метриум». Такая квартира представлена в одном из бюджетных комплексов.

Спрос на ипотеку в первой половине сентября был ниже на 20% ажиотажных значений августа этого года, рассказала «Газете.Ru» накануне замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, «это вполне оправдано тем, что весь июль и август на фоне роста ключевой ставки и изменений условий льготного кредитования наблюдался опережающий спрос». Россияне, планировавшие покупку недвижимости позднее, ускорились с принятием решения.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российским рынком недвижимости осенью.