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Стало известно, за какую сумму продадут квартиру Зеленского в Крыму

Национализированную квартиру Зеленских в Крыму оценили в 23,9 млн рублей

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в своем Telegram-канале, что национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу полуострова оценили в 23,9 млн рублей, недвижимость в ближайшее время выставят на торги.

Константинов предложил создать в квартире семьи Зеленских музей борьбы с нацизмом.

На прошлой неделе Константинов сообщил, что в скором времени на продажу будет выставлено около 100 национализированных объектов, принадлежащих ранее Зеленскому и украинским предпринимателям.

По его словам, речь идет о жилых помещениях, объектах санаторно-курортного назначения, торговых и коммерческих помещениях. Среди них и квартира Зеленского.

Как отмечал парламентарий, благодаря продаже национализированного имущества казна Крыма пополнится более чем на 800 миллионов рублей.

Константинов добавил, что в республике продолжают находить объекты имущества, которые принадлежат украинским бизнесменам, чтобы впоследствии передать их «порядочным собственникам».

Ранее МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ.

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