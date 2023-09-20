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Газ в Европе продолжает дорожать при полных хранилищах

Газ на европейском хабе TTF подорожал выше $430 при заполненных хранилищах

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РИА Новости

Стоимость природного газа в Европе продолжает активно расти несмотря на рекордную за последние полгода выработку энергии ветряными электростанциями и большие запасы газа в подземных хранилищах. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE, первым на этом обратило внимание агентство «Интерфакс».

Спотовая цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах 20 сентября поднялась выше $430 за тысячу кубометров. Это максимальный уровень с начала сентября. По данным ассоциации WindEurope, 19 сентября ветрогенерация в Европе обеспечила 26,3% потребностей в электроэнергии. Это рекордный показатель за последние полгода.

При этом уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе достиг 94,24%, что на 9 процентных пунктов выше среднего значения за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

Недавно «Ведомости» сообщили, что высокий спрос на российский газ поддержит стоимость отечественных энергоносителей этой зимой.

Ранее лидеры ЕС выразили обеспокоенность чрезмерной зависимостью от Китая по батареям.

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