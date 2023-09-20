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Правительственная комиссия поддержала законопроект о посуточной аренде жилья

«Известия»: россиянам официальном разрешат посуточно сдавать квартиру

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Depositphotos

Правительственная комиссия поддержала законопроект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства о посуточной аренде жилья, согласно которому граждане смогут сдавать квартиры на короткие сроки, но только при условии соблюдения прав соседей. Об этом сообщает газета «Известия».

С 2019 года власти запретили размещать в многоквартирных домах хостелы и мини-гостиницы. Эксперты считают, что разрешение краткосрочной сдачи жилья на законодательном уровне позволит сделать этот рынок прозрачнее и увеличить налоговые поступления в бюджет России.

Минстрой разработал этот документ после того, как Конституционный суд запретил жителю Пскова сдавать свое жилье посуточно после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена законом, однако этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

Новый законопроект предлагает указать, что собственник вправе сдавать свою квартиру на основании договора найма, в том числе на недолгий срок. Однако условием для этого будет соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества.

Согласно исследованию финтехкомпании «ЮKassa», сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и компании автобусных перевозок Ecolines RUS, стоимость посуточной аренды жилья в России за год увеличилась на 15%.

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