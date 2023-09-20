Рост цен на газ в Азии поддержит спрос на российское топливо в Европе

Высокие цены на газ на рынке Азии, которые стабильно превышают стоимость топлива в Европе перед этой зимой, поддержат спрос на российский трубопроводный газ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отраслевых аналитиков и экспертов.

В сентябрьском обзоре Форума стран-экспортеров газа дается прогноз, что так называемая азиатская премия сохранится «в шестимесячный период с октября 2023 года по март 2024 года». По оценке аналитиков, в октябре цены на газ в Азии будут выше, чем в Европе, в среднем на $75 за тысячу кубометров газа. В ноябре эта разница сократится до $7 за тысячу кубов, затем вырастет до $21,4 за тысячу кубометров в декабре и до $46,4 за тысячу кубометров в первые два месяца 2024 года.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что потребители в Европе будут стараться найти максимально дешевую альтернативу СПГ и это сделает российский газ в Европе более востребованным. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман допустил, что поставки российского трубопроводного газа в Европу в следующем отопительном сезоне приблизятся к возможному максимуму на фоне ограниченного предложения. Сохранение азиатской премии во многом будет зависеть от погоды на обоих континентах, считает аналитик. Даже заполнение хранилищ на 100% не позволит Европе провести зиму без импорта газа, поэтому начиная с ноября-декабря часть объемов топлива может вернуться в ЕС, уточнил он.

Рост ценовой премии на газ в Азии начался в мае из-за увеличения спроса на энергоносители в регионе, а также падения закупок и цены в Европе. В еврозоне снижение произошло из-за накопления больших запасов в подземных хранилищах газа. В результате производители сжиженного природного газа и трейдеры начали перенаправлять часть объемов сырья на азиатский рынок.

Ранее сообщалось, что доходы России от нефти и газа могут увеличиться в сентябре на 14%.