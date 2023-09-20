Торговля Японии и РФ в августе сократилась вдвое

В августе 2023 года объемы торговли между Японией и РФ упали более чем вдвое. По данным министерства финансов Японии, экспорт Японии в РФ сократился на 57,6% в годовом отношении, а импорт из РФ — на 62,5%.

В экспорте из Японии в РФ наиболее серьезные сокращения поставок пришлись на такие категории товаров, как компьютеры (на 97,7%) и комплектующие для них (99,3%), генераторы (78,5%), автомобили (42,6%). При этом экспорт стали и железа из Японии вырос вчетверо, или на 312%.

В импорте наиболее значительно снизились закупки цветных металлов из России (80,7%), угля — на 79,9%, зерновых — 66,9%, рыбы и рыбной продукции — на 40,3%, а также СПГ — на 12,8%.

17 августа сообщалось, что ввоз автомобилей из Японии в Россию упал в два раза в начале августа. 9 августа в Японии запретили поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее.

Ранее в России резко вырос импорт пива.