Названа стоимость строительства проекта автомагистралей, предложенных Путиным

Строительство четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ), которые в августе предложил президент РФ Владимир Путин, по оценке российского правительства, может обойтись в 10,8 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры в РФ до 2030 года.

Согласно документу, проект автомагистрали Москва — Санкт-Петербург будет стоить 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы, ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер — 3,2 трлн руб., Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — 4 трлн руб., а Москва — Смоленск — Минск оценивается в 1,9 трлн руб.

Как отмечает издание, расчеты по обозначенному президентом продлению трасс до новых регионов РФ не приводятся, а оценки стоимости сделаны на базе стоимости 1 км ВСМ Москва — Петербург и не являются точными. Из презентации следует, что в совокупности 4,37 тыс. км ВСМ должны дать прирост бюджетных доходов на 15,1 трлн руб. и ВВП на 35,2 трлн руб.

Ранее Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные автомобильные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. По его словам, эта инфраструктура станет основой для развития туризма, свяжет логистические, аграрные и производственные центры, будет способствовать обновлению городов и поселков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».