Доходы РФ от продажи энергоресурсов в сентябре могут вырасти

Поступления России от продажи нефти и газа, формирующие около трети федерального бюджета, в сентябре вырастут примерно на 14% по сравнению с августом — до ₽733 млрд . Такой прогноз дает агентство Reuters на основе своих расчетов.

В сентябре прошлого года этот показатель составлял 688 млрд рублей. Рост в текущем месяце обусловлен увеличением на 24% доходов от налога на добычу полезных ископаемых — до ₽1,1 трлн.

Чистые доходы меньше валовых из-за возвратных платежей, в том числе в рамках «демпфера» для поддержки внутренних поставок топлива. По оценке Reuters, в сентябре на «демпфер» будет направлено ₽278 млрд .

Нефтегазовые доходы критически важны для российской экономики, уточняет издание. Минфин прогнозирует их снижение на 23% в 2023 году при дефиците бюджета почти в 3 трлн рублей.

В это же время агентство Bloomberg подсчитало, что мир настиг дефицит дизельного топлива из за сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Ранее стало известно о росте доходов России из-за нефти в августе.