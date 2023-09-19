Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доходы РФ от продажи энергоресурсов в сентябре могут вырасти

Reuters: доходы России от нефти и газа могут увеличиться в сентябре на 14%

close
100%
Shutterstock

Поступления России от продажи нефти и газа, формирующие около трети федерального бюджета, в сентябре вырастут примерно на 14% по сравнению с августом — до ₽733 млрд . Такой прогноз дает агентство Reuters на основе своих расчетов.

В сентябре прошлого года этот показатель составлял 688 млрд рублей. Рост в текущем месяце обусловлен увеличением на 24% доходов от налога на добычу полезных ископаемых — до ₽1,1 трлн.

Чистые доходы меньше валовых из-за возвратных платежей, в том числе в рамках «демпфера» для поддержки внутренних поставок топлива. По оценке Reuters, в сентябре на «демпфер» будет направлено ₽278 млрд .

Нефтегазовые доходы критически важны для российской экономики, уточняет издание. Минфин прогнозирует их снижение на 23% в 2023 году при дефиците бюджета почти в 3 трлн рублей.

В это же время агентство Bloomberg подсчитало, что мир настиг дефицит дизельного топлива из за сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

Ранее стало известно о росте доходов России из-за нефти в августе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях