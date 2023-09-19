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В Словакии заявили, что запрет на ввоз украинского зерна не помешал его транзиту через ЕС

Минсельхоз Словакии: запрет на ввоз зерна с Украины не помешал его транзиту

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Vadim Ghirda/AP

Продление Словакией до конца 2023 года запрета на ввоз украинского зерна на территорию государства не помешало его транзиту через Европейский союз в третьи страны. Об этом сообщает Словацкое радио, ссылаясь на министра сельского хозяйства республики Йозефа Биреша, передает ТАСС.

«Запрет на ввоз зерна с Украины [в Словакию] никоем образом не помешал его доставке в страны [вне Евросоюза], которые в этом нуждаются», — сказал он.

Накануне Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил во Всемирную торговую организацию иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

До этого Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

15 сентября ЕК приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же украинские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.

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