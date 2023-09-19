В Словакии заявили, что запрет на ввоз украинского зерна не помешал его транзиту через ЕС

Продление Словакией до конца 2023 года запрета на ввоз украинского зерна на территорию государства не помешало его транзиту через Европейский союз в третьи страны. Об этом сообщает Словацкое радио, ссылаясь на министра сельского хозяйства республики Йозефа Биреша, передает ТАСС.

«Запрет на ввоз зерна с Украины [в Словакию] никоем образом не помешал его доставке в страны [вне Евросоюза], которые в этом нуждаются», — сказал он.

Накануне Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил во Всемирную торговую организацию иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.

До этого Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

15 сентября ЕК приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же украинские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Ранее в Польше назвали основную причину претензий к Украине.