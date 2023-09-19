В правительстве Украины рассказали о необходимой финансовой помощи от Запада в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в $42 млрд от западных партнеров в 2024 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона уже сейчас понимает, откуда могут поступить данные средства. В качестве примеров он привел программу Евросоюза Ukraine Facility, помощь США, программу Международного валютного фонда и других партнеров Киева.

До этого Шмыгаль сообщил, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд.

Как отметил Шмыгаль, крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Премьер-министр рассказал, что на встрече с Хаяси они обсудили перспективы взаимодействия стран в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании.

В свою очередь глава японского МИД, по словам Шмыгаля, отметил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Киев, усиливать антироссийские санкции, а также передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.