ОЭСР улучшила прогноз по российской экономике на 2023 год

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России. ОЭСР ожидает его на уровне 0,8% по итогам 2023 года против снижения на 1,5%, согласно предыдущей оценке. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте структуры.

В 2024 году ОЭСР ожидает, что рост российского ВВП составит 0,9%. При этом мировой ВВП увеличится в 2023 году на 3%, тогда как в 2024-м его рост составит 2,7%.

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил, что ВВП России смог выйти на уровень 2021 года. Глава государства отметил, что этап восстановления отечественной экономики завершился, и она выдержала беспрецедентное санкционное давление.

11 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что восстановление российской экономики идет более динамичными темпами, чем прогнозировалось. По итогам года темпы роста ВВП составят более 2% (ранее прогнозировалось 2,5%).

По прогнозу Центробанка РФ, российская экономика вернется к сбалансированному росту в этом году. К концу декабря увеличение ВВП ожидается на уровне 1,5-2,5%, в 2024-м — в пределах 0,5-1,5%, в 2025-м — в диапазоне 1-2%, а в 2026-м — в коридоре 1,5-2,5%.

Ранее Путин заявил о наличии рисков для российской экономики из-за льготной ипотеки.