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Котировки «Полиметалла» взлетели после возвращения на Мосбиржу

Акции «Полиметалла» подскочили на 14,6% после возобновления торгов в Москве

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Serguei Fomine/Global Look Press

Котировки «Полиметалла» на открытии торгов на Мосбирже подскочили на 14,6%, до ₽637,7 за акцию. По состоянию на 12:40 мск бумаги растеряли весь утренний рост, котировки откатились к отметке в ₽566,9, что на 1,4% выше чем закрытие последней июльской сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Торги бумагами одного из крупнейших золотодобытчиков были приостановлены с 26 июля из-за начала процесса редомициляции (одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняются юрисдикция (страна регистрации) и юридический адрес компании —прим. «Газеты.Ru») в Казахстан.

Аналитики компании БКС связали рост котировок со стоимостью золота. «Цена унции золота в рублях с 26 июля выросла на 5% — это стало драйвером для позитивной переоценки акций Polymetal на торгах вторника», — написали они.

Компания также отметила, что торги в Казахстане на бирже AIX бумаги продолжали торговаться, и с 26 июля их цена выросла с $2,6 до $4,19. «Изначально в Астане акции торговались с существенным дисконтом к уровням на Мосбирже, поэтому сопоставимой динамики на российской площадке не наблюдается», отметили аналитики.

В середине сентября на Мосбиржа зафиксировала более 50 дискретных аукционов из-за повального падения бумаг второго и третьего эшелонов.

В начале сентября стало известно, сколько в России частных инвесторов.

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