В ДНР оформлена первая льготная ипотека по ставке 2%

Покупатель однокомнатной квартиры в строящемся доме в Мариуполе в Донецкой Народной Республике оформил первый договор участия в долевом строительстве жилья с привлечением льготного ипотечного кредита. Об этом сообщили в пресс-службе банка ПСБ, выдавшего первый ипотечный кредит по программе с господдержкой в новых российских регионах.

В банке уточнили, что площадь квартиры 52 кв. метра. Размер кредита составил 5 млн рублей, первоначальный взнос — 16%, срок кредитования — 60 месяцев. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

Клиент приобрел жилье у аккредитованного застройщика ООО СЗ «РКС-Девелопмент». Эскроу-счет для проведения ипотечной сделки был также открыт в ПСБ, подчеркнули представители банка.

По мнению вице-президента, директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыда Коробченко, для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге — повышение уровня жизни населения.

«Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест — это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование», — сказал Коробченко, добавив, что в дальнейших планах банка — расширение участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах.

Льготной ипотекой в новых регионах могут воспользоваться граждане России для приобретения находящихся на этапе строительства жилых помещений в многоквартирных домах.

Программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала важным шагом для развития ипотеки в новых регионах. Продажа квартир в строящихся жилых объектах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве (закон 214-ФЗ): для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья применяются эскроу-счета (специальный счет дольщика в банке, на котором средства хранятся до тех пор, пока объект жилья не будет полностью достроен и сдан). Этот механизм позволяет полностью обеспечить безопасность и гарантировать надежность вложений заемщиков.