Стало известно, на сколько увеличился экспорт грузинских вин в РФ

С января по август 2023 года поставки вина из Грузии в Россию выросли на 22,7% в годовом выражении и составили 41,3 тыс. тонн на сумму $112,1 млн. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Грузии.

В прошлом году за этот период экспорт вина в РФ составлял 33,6 тыс. тонн на $90,3 млн. Доля вина в товарообороте Грузии и России достигла 24,2%. В то же время поставки ферросплавов снизились до 36,2 тыс. тонн против 50,8 тыс. годом ранее. Зато экспорт грузинской минералки и газировки вырос более чем в полтора раза, до 132 тыс. тонн.

В июле в РФ был побит месячный рекорд по поставкам зарубежного вина. Объемы поставок всех вин в Россию превысили 45,5 млн литров без учета стран входящих в Евразийской экономический союз (ЕАЭС).Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев связал увеличение импорта с повышением пошлин на ввоз вина из недружественных стран. По мнению эксперта крупные сети стараются ввезти как можно больший объем продукции до вступления мер в силу.

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