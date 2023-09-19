Индия и Канада приостановили торговые переговоры из-за разногласий. Об этом министр торговли Индии Пиюш Гоял сообщил изданию Firstpost.

По словам министра, Индии необходимо убедиться, что геополитически и экономически страны «находятся на одной волне».

Ранее Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в начале октября.

До этого сообщалось, что канадская делегация на G20, включая премьер-министра Джастина Трюдо и журналистов из этой страны, не могли вылететь из Нью-Дели из-за поломки самолета.

Отмечается, что речь идет о технической неполадке с канадским самолетом, которая была обнаружена перед вылетом из Нью-Дели.

Саммит G20 проходил в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Главы РФ и КНР не посещали саммит.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.