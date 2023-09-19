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Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз в Россию «Микардиса»

Росздравнадзор: отсутствие «Микардиса» не влияет на доступность телмисартана

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Решение международной компании «Берингер Ингельхайм» о прекращении импорта в Россию препарата «Микардис» не скажется на доступности в стране препаратов с действующим веществом телмисартан. Об этом сообщили ТАСС в Росздравнадзоре.

ООО «Берингер Ингельхайм» 13 июля прошлого года официально уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию «Микардис» и «Микардисплюс» с января 2023 года.

«Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов», — заявили в Росздравнадзоре.

В начале сентября сообщалось, что за семь месяцев 2023 года Россия более чем в два раза увеличила импорт фармацевтической продукции из Бразилии.

Речь идет о таких препаратах, как «Фиасп», «Протафан» и «Актрапид» — популярных и востребованных средствах для лечения диабета. Также закупались отдельные виды фармсубстанций, средства гигиены полости рта и зубов, а также эфирные масла.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатных лекарствах для россиян.

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