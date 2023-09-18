Путин заявил, что ситуация с исполнением российского бюджета стабилизируется

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом стабилизируется ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета», — заявил Путин.

По его словам, в августе он был исполнен с профицитом.

Также президент отметил, что российская экономика по итогам года может вырасти на 2,5% — 2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы.

По прогнозам Минфина РФ, в этом году дефицит российского бюджета составит 2% ВВП или около 3 трлн рублей. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% ВВП в 2025 году.

Также РИА Новости назвало пять факторов, благодаря которым российский бюджет в августе был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей. Первый фактор — рост налоговых поступлений из ненефтегазовых секторов экономики.

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