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Путин оценил ход работы над новым бюджетом России

Путин заявил о значительном улучшении показателей бюджета России

Кабинет министров РФ постепенно завершает работу над проектом федерального бюджета, рассчитанного на следующие три года. Об этом в ходе совещания по данному вопросу заявил российский президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку, 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов», — отметил глава государства.

Он добавил, что находится в курсе всех споров между членами кабинета министров по поводу проекта бюджета. Но, по словам Путина, до его внесения на рассмотрение в Государственную думу осталось совсем немного времени и пришла пора поставить «окончательную точку».

Также российский лидер указал, что в настоящее время в стране существенно улучшилась экономическая ситуация. Президент охарактеризовал ее как в целом устойчивую и сбалансированную.

«Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов», — уточнил Путин.

Ранее председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиулина рассказала, почему регулятор повысил ключевую ставку до 13%.

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