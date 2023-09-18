Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил, что этап восстановления российской экономики завершился, передает ТАСС.

«Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что ВВП РФ смог выйти на уровень 2021 года.

«Теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — добавил президент.

Также Путин заявил о наличии определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки, но указал, что эти риски сразу купируются.

В конце августа президент России, выступая с видеообращением к участникам делового форума БРИКС в ЮАР, рассказал о негативном влиянии санкций на мировую экономику.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.