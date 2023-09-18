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Цена летнего дизельного топлива установила рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива впервые в истории превысила ₽74 тысячи

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Shutterstock

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в понедельник 18 сентября оптовая цена на летний дизель превысила 74 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Об этом свидетельствую данные торговой площадки.

По итогам торговой сессии стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,27%, до ₽74 694. В это же время стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,09% — до ₽70 508 за тонну. В то время как бензин АИ-95 подешевел более чем на 1% и стоил ₽75 588 за тонну.

Цены на топливо для реактивных двигателей снизились на 10% — до ₽67 286 за тонну. Мазут и сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали менее чем на 1% стоимость составила ₽37 529 и ₽29 842 соответственно.

В начале сентября, оптовые цены на дизель составляли ₽65 472 рубля. С того времени они выросли на 14%. Еще неделю назад дизель стоил ₽71 047, а 4 сентября — ₽68 278 . Таким образом, темпы недельного роста ускорились до ₽3647 с ₽2769, отметила Лента.ру.

Недавно зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, какие у государства есть рычаги для влияния на стоимость нефти.

Ранее глава Минсельхоза назвал ситуацию с дизтопливом для сельского хозяйства приближающейся к катастрофе.

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