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Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций ЕС

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт алмазов из РФ

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Global Look Press

Евросоюз в рамках готовящегося 12-го пакета санкций в отношении России может включить в него запрет на импорт алмазов из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Также по данным агентства, группа стан ЕС планирует продвигать санкции против ядерного сектора России.

До этого издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, сообщило, что страны Евросоюза собираются ввести санкции на российские алмазы осенью текущего года. По словам источника, ограничительные меры могут ввести в октябре или ноябре. Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов этот запрет затронет позже и поэтапно.

Также Bloomberg сообщало, что Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза.

Ранее ЕС перестал называть российских бизнесменов олигархами при введении санкций.

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