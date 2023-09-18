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Российский экспорт СУГ может достичь исторического рекорда в 2023 году

«Петромаркет»: экспорт СУГ из России в 2023 году может вырасти до 4 млн тонн

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Global Look Press

Объем экспорта из России сжиженных углеводородных газов (СУГ) за рубеж в 2023 году может превысить показатели 2021 и 2022 годов, достинув отметки в 4 млн единиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитиков группы «Петромаркет».

Таким образом, экспорт всех сжиженных углеводородных газов из России в 2023 году может вырасти на 18%, если учесть, что показатели 2021 и 2022 годов равнялись 3,9 млн и 3,4 млн тонн соответственно. При этом экспорт в Польшу и Белоруссию останется на уровне прошлого года — около 1,5 млн тонн. А поставки в Китай могут достичь 250 тыс. тонн, отмечают аналитики.

Реализации прогноза могут помешать политические препятствия и проблемы с пропускной способностью железной дороги, предупреждают в «Петромаркете».

Накануне стало известно, что мир начал испытывать дефицит дизельного топлива из-за введения санкций в отношении России. Зеркальная мера в виде сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и РФ на 1,3 млн баррелей в сутки до конца 2023 года поставила в тупик ряд НПЗ, поскольку добыча дизельного топлива в основном велась из тяжелой ближневосточной и российской нефти. Сложившийся дефицит продолжает раскручивать инфляцию в ряде западных стран, так как нехватку топлива испытывают транспортная и промышленная отрасль, что негативно сказывается на стоимости товаров.

Ранее российско-американский товарооборот упал в 11 раз и достиг рекордного минимума.

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