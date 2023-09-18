Иностранные инвесторы наращивают вложения в рынок РФ

К середине 2023 года активы иностранных инвесторов на счетах российских брокеров превысили ₽1 трлн. Только за второй квартал они выросли на 23%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Наиболее активный рост отмечен на счетах юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Эти юрисдикции используются для взаимодействия с сохранившимися иностранными партнерами. Также вырос интерес к российскому рынку со стороны инвестфондов дружественных стран. Они готовы рисковать ради прибыли в недооцененных активах, отмечает издание.

По итогам квартала заметно увеличились активы клиентов из внутренних офшоров, таких как САР, и внешних — Панамы, Маршалловых островов. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что выбор таких юрисдикций обусловлен правовой защитой активов и налоговыми льготами. При этом приоритеты могут меняться в зависимости от геополитической ситуации.

В конце августа стало известно, что иностранные инвесторы продолжают продавать российские облигации.

Ранее в России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам.