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Крупнейший китайский застройщик столкнулся с новыми проблемами

Акции китайского девелопера Evergrande упали на 25% после задержания сотрудников

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Bobby Yip/Reuters

Акции крупнейшего китайского девелопера Evergrande с самой большой в мире задолженностью обвалились на четверть после сообщений о задержании сотрудников его подразделения по управлению активами. В моменте стоимость бумаг составила 0,465 гонконгских доллара, но к закрытию торгов, — 11:00 мск стоимость бумаг отскочила к 0,61 гонконгскому доллару, что на 1,62% меньше чем закрытие предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов Гонконгской биржи.

На фоне новостей о задержаниях упали и акции других китайских девелоперов. Котировки отраслевого индекса снизились более чем на 2%. По данным издания Reuters, задержания могут указывать на новое расследование против застройщика, что может еще больше усугубить его проблемы. Полиция не назвала ни причин, ни количество задержанных. До этого стало известно, что финансовое подразделение застройщика заявляло о сложностях с получением средств от реализации активов и невозможности обслуживать долги.

Застройщик официально объявил дефолт еще в 2021 году. Его общие обязательства достигают $327,8 млрд. Решение о реструктуризации долга ранее перенесли с сентября на октябрь из-за необходимости дать кредиторам больше времени

Ранее крупнейший застройщик Китая Evergrande заявил о гигантских убытках.

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