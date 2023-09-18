Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России вырос спрос на аренду загородных домов

«Ъ»: спрос на аренду загородных домов в России вырос на 44%

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

По результатам мониторинга основных площадок краткосрочной аренды, проведенного аналитиками «Авито Недвижимости» и других сервисов, спрос на загородную недвижимость для короткого срока проживания вырос по сравнению с прошлым летом на 44%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Количество предложений на рынке также увеличилось – на 23%, до рекордных показателей. В то же время средняя стоимость аренды выросла на 25% и составила ₽5 тыс. в сутки.

По данным сервиса Ostrovok.ru, популярность апартаментов для отдыха увеличилась – на них пришлось 18% бронирований против 15% годом ранее. Средняя цена проживания в таком формате составила ₽4,75 тыс. за ночь, что на 9% выше уровня 2022 года.

Стоит отметить, что общая доля альтернатив отелям, включая дома, дачи, коттеджи и другие варианты, в структуре бронирований выросла с 28% до 32%. Главным форматом остаются дома (73% предложений), а самой бюджетной категорией – дачи.

По данным сервисов, наибольший спрос на прокат загородной недвижимости летом наблюдался в Краснодарском крае, Дагестане и Подмосковье. Единственным регионом с ослаблением интереса стал Крым.

На прошлой неделе риелторы зафиксировали аномальный спрос на вторичное жилье в Москве.

Ранее в Гильдии риелторов рассказали, когда в России начнет дешеветь аренда жилья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях