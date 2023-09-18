В России откроются переименованные магазины Tommy Hilfiger

Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить под новыми названиями до конца текущего года. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, сделать ребрендинг и перезапустить сеть не составит труда, для этого потребуется один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что обновленная сеть появится уже в этом году.

«Я бы ставил на «Авиапарк», где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески», — сказал Люлин.

Оставшиеся магазины бренда могут перезапустить до конца 2023 года в тестовом режиме, использовав сезонный товар, рассказала совладелец группы компаний коммерческой недвижимости CRE+Retail group Наталия Кермедчиева.

Tommy Hilfiger в марте прошлого года в связи с началом российской спецоперации на Украине объявил о закрытии магазинов в России. В сентябре 2023 года американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, перестала быть учредителем российского подразделения. Компанию «Пивиэйч Б.В.» переименовали в ООО «Ритэйл Экселенс», а ее учредителем стал Денис Щукин.

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