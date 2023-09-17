Назван ключевой курс рубля на следующую неделю

Повышение ключевой ставки ЦБ до 13% поддержит рубль, однако на него продолжат давить другие факторы. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

По его словам, чтобы понять перспективы курса, нужно следить за поведением рубля в районе ₽98,5 за доллар. «На следующей неделе давление на рубль сохранится из-за геополитических рисков и оттока капитала. Для стабилизации может потребоваться введение дополнительных мер со стороны ЦБ», — считает Антонов.

Он отмечает, что если курс удержится ниже ₽98,5, то ожидаются колебания в диапазоне ₽92,5-98,5. Если превысит этот уровень, то движение будет в диапазоне ₽98,5-101.

«ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще в ближайшее время. Рубль отреагировал небольшим ростом и через пять минут после оглашения решения начал сдавать позиции доллару и евро», — комментирует он.

Еще эксперт обратил внимание на юань, по его мнению инвесторам следует следить за уровнем ₽13,45. Если произойдет усиление давление на рубль, то граница может сдвинуться на 13,7, а затем и к отметке ₽14 за юань.

В пятницу аналитики рассказали о последствиях повышения ключевой ставки.

Ранее экономист заявила о наличии способов заработать на росте ключевой ставки.