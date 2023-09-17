Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии рассказали о поиске путей энергоснабжения

Сийярто сообщил, что Венгрия продолжает искать новые пути энергоснабжения

close
100%
AP

Венгрия сейчас оказалась вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, так как прежние были нарушены в результате конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает Bloomberg TV.

Как добавил глава венгерского МИДа, серьезные возможности открываются в этой области благодаря сотрудничеству с Турцией, странами Закавказья и Центральной Азии.

«Поэтому нам нужны новые связи, новые маршруты поставок, и тюркские государства предлагают очень хорошую возможность стать мостом между Востоком и Западом», — считает Сийярто.

Также дипломат обратил внимание, что Венгрия подписала контракт с Турцией, по которому приобретет у нее в начале нового года 275 млн кубометров газа.

В нынешнем году Венгрия купила 100 млн кубометров газа у Азербайджана. В планах получить газ из Туркмении и Катара, заключил глава МИД Венгрии.

До этого в Венгрии предупреждали о последствиях атаки на маршрут импорта газа из России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях