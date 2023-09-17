В Венгрии рассказали о поиске путей энергоснабжения

Венгрия сейчас оказалась вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, так как прежние были нарушены в результате конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает Bloomberg TV.

Как добавил глава венгерского МИДа, серьезные возможности открываются в этой области благодаря сотрудничеству с Турцией, странами Закавказья и Центральной Азии.

«Поэтому нам нужны новые связи, новые маршруты поставок, и тюркские государства предлагают очень хорошую возможность стать мостом между Востоком и Западом», — считает Сийярто.

Также дипломат обратил внимание, что Венгрия подписала контракт с Турцией, по которому приобретет у нее в начале нового года 275 млн кубометров газа.

В нынешнем году Венгрия купила 100 млн кубометров газа у Азербайджана. В планах получить газ из Туркмении и Катара, заключил глава МИД Венгрии.

До этого в Венгрии предупреждали о последствиях атаки на маршрут импорта газа из России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.