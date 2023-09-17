В ООН предупредили о катастрофичности санкций на удобрения

Специальный докладчик ООН по вопросу о принудительных мерах Елена Довгань предупредила, что сохранение санкций на российские удобрения приведет к катастрофическим последствиям для ряда стран Африки и Латинской Америки. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее словам, Россия обеспечивает около 20% мирового производства калийных удобрений и значительную долю азотных. Учитывая, что уже введены санкции на белорусские удобрения, от которых полностью зависели некоторые африканские страны, дополнительные ограничения на российские удобрения сделают ситуацию катастрофической.

Довгань отметила, что из-за санкций ЕС африканцы утратили доступ к белорусским удобрениям, а проблема голода там и так стояла остро. Альтернативы этим удобрениям сегодня нет.

В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о готовности бесплатно поставлять зерно шести африканским странам. Он также выразил намерение продолжать экспорт продовольствия и удобрений, несмотря на препоны.

Ранее Эрдоган прокомментировал ситуацию с экспортом российских удобрений.