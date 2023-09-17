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В Румынии хотят запретить импорт агропродукции с Украины

Румынские фермеры потребовали запретить импорт агропродукции с Украины

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Пресс-служба администрации Московской области

Румынские фермеры потребовали от правительства страны и партии парламентского большинства запретить импорт украинской агропродукции. Об этом сообщает агентство news.ro.

По информации агентства, с таким обращением выступил румынский Альянс за сельское хозяйство и кооперацию.

«Эта односторонняя мера чрезвычайно важна для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии <...> Решение Еврокомиссии не продлевать запрет на импорт в пять соседних Украине государств ... обязывает правительство Румынии принять такое решение, если мы хотим еще говорить о национальном агропродовольственном секторе», — говорится в обращении.

Отмечается, что фермеры удивлены нерешительностью правительства в вопросах спасения национального агропродовольственного сектора. При этом они не выступают против транзита украинских агропродовольственных товаров через территорию Румынии в другие страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за то, что ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз в ЕС украинской агропродукции.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по украинскому зерну.

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