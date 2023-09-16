В Венгрии отреагировали на решение Болгарии не продлевать запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия выразила сожаление в связи с решением Болгарии о том, чтобы не продлевать запрет на импорт украинского зерна с Украины, которое наносит ущерб фермерам в государствах Центральной Европы. Об этом в интервью журналу Vilag gazdasag заявил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь.

«В то же время я сожалею, что болгары решили на этой неделе не продлевать запрет на импорт с Украины», — сказал он.

Надь отметил, что фермеры в странах, пострадавших от украинского демпинга, сталкиваются с обеспечением безопасности хранения и сбыта урожая после завершения его сбора. Это, по его мнению, является наиболее серьезными проблемами.

Министр также добавил, что благодаря введению ограничений на импорт венгерский рынок зерновых «избежал полного коллапса, складские мощности не были заполнены до предела, а спрос внутри страны сохранился».

Накануне Еврокомиссия приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

До этого парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины. Соответствующее решение было принято на заседании болгарского кабмина.

15 сентября Надь сообщал, что страна вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.