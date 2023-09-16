Венгрия расширила запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины зерна, а также 20 видов аграрной продукции, так как их поставки по сниженным ценам наносят ущерб местным фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью журналу Vilag gazdasag.

«Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство», — сказал Надь.

По его словам, более низкий уровень цен на украинские продукты — это структурные проблемы, которые не ограничиваются производством сельхозкультур.

Он подчеркнул, что Венгрия и другие страны Центральной Европы привлекали к этому внимание Еврокомиссии и просили ее найти общее решение.

До этого три из пяти граничащих с Украиной стран Евросоюза — Польша, Словакия и Венгрия — решили продлить запрет на ввоз украинского зерна несмотря на отказ ЕС от эмбарго. В это же время Румыния и Болгария снимают ограничения. Почему в Европе продолжаются разногласия из-за зерна с Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана.